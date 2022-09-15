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Общество15 сентября 2022 7:39

В Белгородской области 22 тысячи жителей прошли обследование в «Поездах здоровья»

Сегодня они работают в четырех районах региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
22 тысячи жителей области воспользовались услугами «Поездов здоровья»

22 тысячи жителей области воспользовались услугами «Поездов здоровья»

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время прямой линии в среду у Вячеслава Гладкова спросили, будут ли «Поезда здоровья» курсировать по Белгороду. Глава региона пояснил, что эта программа рассчитана на оказание медицинской помощи людям в отдаленных населенных пунктах, у которых нет возможности регулярно посещать врача. А в областном центре достаточно поликлиник, где можно пройти обследование.

Губернатор рассказал, что на данный момент уже 22 тысячи жителей области воспользовались услугами «Поездов здоровья».

- Практически каждое обследование 2-3 человека увозятся в центральные районные больницы с подозрением на инсульт, инфаркт или хирургическую патологию. Фактически, если говорить человеческим языком, врачи спасают им жизни. Я очень рад, что очень эффективна работа этих поездов, - отметил Гладков.

Сегодня поезда работают в 4-х районах области: Яковлевском, Белгородском, Губкинском и Волоконовском. Подробную информацию о передвижении поездов можно найти на сайте Министерства здравоохранения области и сайтах администраций городов и округов.