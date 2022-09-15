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Общество15 сентября 2022 10:59

Кассиром в столовой белгородского колледжа станет робот

1500 студентов получат доступ к новому цифровому сервису
Алексей СЕРГУНИН
Все необходимые операции робот будет проводить без участия человека.

Все необходимые операции робот будет проводить без участия человека.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Робот появится в столовой белгородского индустриального колледжа. Он способен распознавать блюда на подносе с помощью компьютерного зрения и принимать оплату безналичным способом. Информационная система также будет собирать статистику, сколько и каких блюд получает каждый студент на линии раздачи. Все необходимые операции робот будет проводить без участия человека. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

1500 студентов получат доступ к новому цифровому сервису, который будет уведомлять о графике работы столовой и меню. Здесь же можно будет оставлять отзывы. Отметим, что технологии компьютерного зрения в общепите школ региона будут применены впервые.