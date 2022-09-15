В Белгородской области ожидается рост заболеваемости коронавирусом

Как сообщил накануне министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, в последнее время рост заболеваемости в регионе стабилизировался. Число пациентов семи ковид-госпиталей, в которых развернуто 405 коек, существенно не увеличивается. В настоящее время там проходят лечение 327 человек, из которых 110 – в инфекционном центре второй городской больницы Белгорода. Лечатся от коронавирусной инфекции дома немногим более 3500 белгородцев. В настоящее время медучреждения поликлинического звена продолжают выдавать медикаменты амбулаторным больным.

При этом медики прогнозируют возможный дальнейший рост числа инфицированных COVID-19 в связи с завершением периода летних каникул у детей.

- Прошло две недели с начала учебных занятий. Массово вышли на учёбу дети, а преподаватели – на работу. По аналогии с прошлым годами возможен всплеск заболеваемости, – отметил Андрей Иконников.

Увеличивается число белгородцев, ежедневно проходящих вакцинацию от коронавирусной инфекции. Вместе с тем, ресурсы медицинских организаций по иммунизации не использованы в полной мере – они могут ежедневно прививать до 10 тысяч человек. С первых чисел сентября в регионе проходит и вакцинация от гриппа. За прошедшее время защиту от вируса получили почти 77 тысяч жителей области.