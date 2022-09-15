В Белгороде полицейские вернули похищенный автомобиль владельцу, хотя тот даже не знал об угоне

В дежурную часть отдела полиции №1 Белгорода поступило сообщение о том, что в гаражном массиве уже несколько дней стоит подозрительный автомобиль «Ссангйонг Рекстон». Раньше хозяева гаражей его здесь не видели. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По базе данных сотрудники полиции установили владельца внедорожника и связались с ним. Оказалось, что 45-летний белгородец находится за пределами региона, а перед отъездом припарковал авто во дворе многоквартирного дома. О пропаже машины он ничего не знал.

После мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 31-летнего местного жителя. По предварительным данным, подозреваемый приметил иномарку и ночью, подобрав ключ, вскрыл машину, но завести так и не смог. Тогда он попросил друзей помочь ему отбуксировать машину в гаражный кооператив. В соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору) злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.