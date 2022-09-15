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Общество15 сентября 2022 6:51

В Белгороде начали включать отопление

В жилых домах тепло станет с 27 сентября
Наталия ИЛЮШНИКОВА
До конца сентября в белгородкие дома пустят тепло.

До конца сентября в белгородкие дома пустят тепло.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем обращении пояснил ситуацию с отоплением. Глава региона сообщил, что со вчерашнего дня, 14 сентября, тепло пустили в учреждения здравоохранения областной столицы.

Сегодня главы муниципалитетов примут решение и начнется подключение всех объектов социальной сферы. Так, батареи наконец станут горячими в детских садах и школах.

Мэр Антон Иванов пояснил, что в садиках Белгорода отопление включат до 20 сентября. А в жилые дома тепло придет до 27 сентября.