Свыше 11 тысяч студентов поступили в белгородские вузы

Набирают популярность также педагогические науки – шесть претендентов на место. Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

По всем формам обучения (бакалавриат, специалитет, магистратура) зачислено 11 229 человек, из них 6363 абитуриента – на бесплатные места, 4866 – на внебюджет. Приёмная кампания показала, что у выпускников растёт интерес к направлениям медицинской отрасли. Вновь зафиксирован высокий конкурс среди абитуриентов – 38 заявлений на место на «педиатрию» и 31 – на «лечебное дело». Об этом сообщает телеграм-канал правительства Белгородской области.

В БГТУ им. В.Г.Шухова самый высокий конкурс (девять человек на место) был на специальности «Информационные системы», «Автоматизация технологических процессов и производств».

По-прежнему в почете «Юриспруденция» – конкурс на эти специальности в разрезе нескольких вузов (БелГУ, БУКЭП, филиал Воронежского экономико-правого института в г. Старый Оскол) составил 26 заявлений на одно место. Набирают популярность также педагогические науки – шесть претендентов на место. Ещё несколько лет назад из-за отсутствия абитуриентов на это направление невозможно было закрыть все бюджетные места.