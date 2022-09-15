ВК «Белогорье» обыграл казанский «Зенит»

Павел Тетюхин во втором матче кряду набрал 16 очков. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Вчера, 14 сентября, в Казани прошли очередные матчи предварительного раунда Кубка России по волейболу среди мужчин. После победы над сургутским «Газпром-Югрой» «Белогорье» предстоял куда более серьезный соперник – действующий чемпион страны местный «Зенит». Хозяева сумели переломить ход неудачно складывавшейся первой партии, и повели в счете (26:24). Но продолжения казанского банкета не последовало. Дальше выигрывали исключительно белгородцы – 25:22, 25:16, 25:20 и итоговые 3:1.

Иван Подребинкин стал самым результативным в составе «львов», набрав 20 очков. 16 баллов на счету Павла Тетюхина, 12 набрал Руслан Галимов. После двух игровых дней лидирует «Белогорье» с шесть очками. У «Зенита» три балла, у «Нефтяника» - два, у «Газпром-Югры» - один.

Сегодня, 15 сентября, белгородцы встретятся в 16:00 с «Нефтяником» из Оренбурга. Южноуральцы сначала в трех партиях проиграли «Зениту», а вчера одолели «Газпром-Югру» (3:2).