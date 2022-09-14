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Общество14 сентября 2022 20:45

Белгородский и Старооскольский аэропорты могут перейти в государственную собственность

Это поможет в дальнейшем модернизировать их в рамках федеральных программ
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области объекты аэропортов могут стать государственными.

В Белгородской области объекты аэропортов могут стать государственными.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На совместном заседании комитетов облдумы по бюджету, финансам и земельным отношениям и по законодательству, местному самоуправлению и безопасности депутаты обсудили законопроект «О внесении изменения в статью 2 закона Белгородской области «О налоге на имущество организаций». Замминистра транспорта Белгородской области Александр Логинов, отметил, что планируется установить нулевую ставку налога на имущество организаций в отношении объектов аэродромной инфраструктуры гражданской авиации. Преференции введут для аэропортов Белгорода и Старого Оскола.

- К объектам инфраструктуры относятся взлётно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов, перроны и их оборудование, ограждение летного поля аэродромов, системы светосигнального оборудования, здания, сооружения, оборудование, обеспечивающее содержание и эксплуатацию гражданской авиации, – рассказал Логинов.

Он отметил, что установление льготы создаст условия для передачи объектов аэропортов региона в федеральную собственность. Это позволит в дальнейшем их модернизировать в рамках федеральных программ. Что в перспективе позволит вдвое увеличить пассажиропоток, расширить маршрутную сеть и улучшить инвестиционный климат Белгородской области.

Как подчеркнул замминистра, подобные законы уже приняты в 23 регионах страны.