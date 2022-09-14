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Общество14 сентября 2022 18:52

В белгородском ПВР разместили более 70 жителей села Красный Хутор, которое пострадало от обстрела ВСУ

Об этом сообщил мэр Белгорода Антон Иванов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В ПВР в Белгород из Красного Хутора вывезли более 70 человек. Фото: скриншот виде ТГ-канал Антона Иванова.

В ПВР в Белгород из Красного Хутора вывезли более 70 человек. Фото: скриншот виде ТГ-канал Антона Иванова.

Напомним, сегодня, 14 сентября, село Красный Хутор подверглось обстрелу со стороны Украины. В результате повреждены три домовладения. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, прибывший на место происшествия, часть жителей выехала самостоятельно к родственникам и знакомым. Оперативные службы, поселковая администрация и администрация района находятся на месте и организуют вывоз жителей в пункты временного размещения до стабилизации ситуации.

В итоге более 70 сельчан разместили в ПВР в Белгороде, сообщил Антон Иванов. Среди них много пожилых, есть инвалиды. В целом, все чувствуют себя нормально.

- Стараемся сделать все, чтобы поддержать людей в этой непростой ситуации. Создали максимально комфортные условия проживания, обеспечили горячим питанием. При необходимости всем будет оказана медицинская и психологическая помощь. Как всегда, не оставим без внимания ни одну адресную просьбу, - отметил Иванов.