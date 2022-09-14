В Белгородской области поймали ловеласа, воровавшего у женщин ювелирные изделия

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

В отдел полиции Прохоровского района обратилась жительница села Холодное. Женщина рассказала, что мужчина, с которым она недавно познакомилась в социальных сетях, похитил у нее золотые украшения и деньги. Выяснилось, что потерпевшая пригласила ухажера к себе домой и накрыла стол. После застолья хозяйка прилегла отдохнуть. Гость воспользовался ситуацией и похитил 18 наименований золотых украшений, а также 12 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. По предварительным данным, 37-летний мужчина «гастролировал» по регионам. Действовал по одному сценарию: в социальных сетях знакомился с женщинами, входил в доверие, а затем обворовывал их. При проверке по базе данных выяснилось, что он находится в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений в Санкт-Петербурге. Часть похищенных ювелирных изделий он сдал в ломбард, выручив 70 тысяч рублей. Оставшиеся драгоценности оперативники изъяли.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к совершению других преступлений.