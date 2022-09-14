Белгородец подобрал на улице чужой телефон и перевел себе на карту почти десять тысяч рублей

Телефон он впоследствии продал незнакомцу. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №3 УМВД России по Белгороду обратилась 54-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что у нее украли телефон, к которому была привязана банковская карта. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний белгородец. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, подозреваемый, находясь на остановке, обратил внимание на женщину, которая при высадке из машины обронила телефон. Убедившись в том, что хозяйка не заметила пропажу, злоумышленник подобрал мобильник. С помощью приложения белгородцу удалось перевести на свой счет около десяти тысяч рублей. После этого он продал телефон незнакомцу. В соответствии с ч.1 и п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.