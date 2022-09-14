В Белгородской области в столкновении двух «Грант» пострадал 14-летний подросток

По предварительным данным, 13 сентября, в 16:20 в районе дома № 40 по ул. Шухова микрорайона Макаренко в Старом Осколе 26-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу еще одной «Ладе Гранте» под управлением 34-летнего водителя. В результате машины столкнулись. В ДТП 14-летний пассажир второй «Лады» получил телесные повреждения.

Как сообщалось ранее, в Старом Осколе в столкновении «Мазды» и «Ниссана» пострадали четыре человека. ДТП произошло на проспекте Алексея Угарова в районе дома № 5 «Б».