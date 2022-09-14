15 сентября в Белгородской области пройдут дожди

В случае возникновения тумана на дорогах используйте противотуманные фары. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 15 сентября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днём небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем от +14 до +19 градусов. В Белгороде ночью 9-11 градусов выше ноля, днем от +17 до +19 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона внимательно следить за климатическими изменениями. Тепло одевайтесь, выходя из дома, берите с собой зонт. При использовании газовых и электроотопительных приборов соблюдайте все необходимые требования пожарной безопасности. Автолюбителям следует быть внимательными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. В дождливую погоду избегайте резких маневров и заранее тормозите перед светофорами и пешеходными переходами. В случае возникновения тумана на дорогах используйте противотуманные фары.

О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.