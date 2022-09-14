В Белгородской области заработал сервис онлайн-оформления школьных медицинских справок

Проект позволит решить две актуальные задачи. Как показывает статистика, родители белгородских школьников оформляют более одного миллиона бумажных справок в год. Перевод этой задачи в онлайн поможет снизить нагрузку на медработников и улучшить качество медицинского обслуживания в школах. Также сервис позволит обеспечить безопасность информации персональных данных и снизить процент фальсификации данных. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

- Оформление справок онлайн значительно снизит нагрузку, как на родителей, так и преподавателей, которым приходилось тратить время и силы на заполнение и передачу данных, - уверен первый вице-губернатор – министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников. - Также и врачи в школах могут сосредоточиться на главной задаче – обеспечении медицинского обслуживания всех участников учебного процесса.