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Общество14 сентября 2022 13:40

В Белгородской области заработал сервис онлайн-оформления школьных медицинских справок

Электронный больничный ребёнка родители могут получить в любом медучреждении региона
Алексей СЕРГУНИН

Проект позволит решить две актуальные задачи. Как показывает статистика, родители белгородских школьников оформляют более одного миллиона бумажных справок в год. Перевод этой задачи в онлайн поможет снизить нагрузку на медработников и улучшить качество медицинского обслуживания в школах. Также сервис позволит обеспечить безопасность информации персональных данных и снизить процент фальсификации данных. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

- Оформление справок онлайн значительно снизит нагрузку, как на родителей, так и преподавателей, которым приходилось тратить время и силы на заполнение и передачу данных, - уверен первый вице-губернатор – министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников. - Также и врачи в школах могут сосредоточиться на главной задаче – обеспечении медицинского обслуживания всех участников учебного процесса.