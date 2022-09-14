13 сентября свыше 1000 беженцев уехали из Белгородской области в другие регионы страны

Вячеслав Гладков очень благодарен главам регионов РФ, которые оперативно принимают беженцев, помогают им в эту трудную минуту. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

- Вчера, 13 сентября, более 1000 беженцев с Украины были отправлены в другие регионы нашей страны, - написал на своей странице в VK губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. - Очень благодарен главам регионов РФ, которые оперативно принимают беженцев, помогают им в эту трудную минуту. На территории Белгородской области сейчас остаётся около 500 человек. Сегодня продолжим отправку.

Напомним, что 10 – 11 сентября несколько тысяч жителей Украины перешли границу с Белгородской областью. Семьи на личном транспорте разъехались к родным и знакомым. А остальные – 1342 – остановились в пунктах временного размещения.