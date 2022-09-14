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Здоровье14 сентября 2022 12:02

Еще 418 белгородцев победили ковид

Число пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, продолжает расти
Алексей СЕРГУНИН
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 146 642 пациента.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 146 642 пациента.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это житель Белгорода 1955 года рождения, проходивший лечение в Чернянской ЦРБ. За это же время 479 человек заболели, а выздоровели – 418.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 146 642 пациента, выздоровели – 140 465, умерли – 2 284. Сейчас из 327-ми госпитализированных 11 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных впервые за неделю сократилось, а вот пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, стало больше.

Отметим, что 12 сентября в нашем регионе заболели 472 человека, а выздоровели – 419. А 11 сентября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 406 к 459-ти.