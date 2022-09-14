17 – 18 сентября белгородцы увидят работы российских фотографов

Белгород примет межрегиональную выставку «Фотослет». Свои работы представят известные фотоклубы страны: «Пушкино», Брянское фотографическое общество, «Болхов», белгородский фотоклуб «Перспектива», народный фотоклуб Выборгского дворца культуры Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В экспозиции – более 100 фоторабот разных жанров. Классические пейзажи, натюрморты, портреты, стрит-фото, инфракрасные фотографии. Секретами профессионального мастерства поделятся Дмитрий Байрак и Павел Титович. Фотослёт пройдёт 17 сентября в Центре молодёжных инициатив, 18-го - в фотогалерее имени Виталия Собровина.