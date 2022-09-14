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Звезды14 сентября 2022 10:13

В Белгороде пройдет выставка художников Верещагиных

Будут представлены работы из 16 музеев 14 регионов страны
Алексей СЕРГУНИН
Экспозиция будет открыта до 23 октября. Афиша организаторов выставки.

Экспозиция будет открыта до 23 октября. Афиша организаторов выставки.

16 сентября в белгородском художественном музее (ул.Победы, 77) откроется выставка «Свет и тени». В ее рамках будет представлено творчество трёх художников Верещагиных - Василия Васильевича, братьев Петра Петровича и Василия Петровича. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выставка совместит два формата - оригинальные живописные полотна и аудио-визуальные медиа-инсталляции в формате «оживших полотен».

В рамках экспозиции будут представлены работы из 16 музеев 14 регионов страны. Посетить выставку, организованную в рамках нацпроекта «Культура», можно до 23 октября.