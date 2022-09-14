В Белгороде пройдет выставка художников Верещагиных

Экспозиция будет открыта до 23 октября. Афиша организаторов выставки.

16 сентября в белгородском художественном музее (ул.Победы, 77) откроется выставка «Свет и тени». В ее рамках будет представлено творчество трёх художников Верещагиных - Василия Васильевича, братьев Петра Петровича и Василия Петровича. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выставка совместит два формата - оригинальные живописные полотна и аудио-визуальные медиа-инсталляции в формате «оживших полотен».

В рамках экспозиции будут представлены работы из 16 музеев 14 регионов страны. Посетить выставку, организованную в рамках нацпроекта «Культура», можно до 23 октября.