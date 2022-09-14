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Происшествия14 сентября 2022 9:07

Жителю Белгорода, угрожавшему убить соседку, грозит до двух лет тюрьмы

Они часто конфликтовали по бытовым вопросам
Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №2 УМВД России по Белгороду обратилась 63-летняя местная жительница, которая сообщила, что сосед по общежитию угрожал ей физической расправой. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Участковые полиции выехали на место происшествия. Выяснилось, что 59-летний мужчина часто конфликтовал с заявительницей по бытовым вопросам. В ходе очередной ссоры мужчина пригрозил женщине расправой. Испугавшись за свою жизнь, она вызвала полицию. В соответствии с ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.