Белгородка похитила с чужой банковской карты 6 400 рублей

Банковскую карту заявительницы похитили в одном из салонов красоты, который девушка посещала накануне. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 1 УМВД России по Белгороду с заявлением о краже банковской карты обратилась 25-летняя местная жительница. Кроме того, девушка сообщила, что ее счета пропало 6400 рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили обстоятельства преступления. Выяснилось, что банковскую карту заявительницы похитили в одном из салонов красоты, который девушка посещала накануне. Сотрудники полиции установили личность подозреваемой в краже. 32-летняя местная жительница была доставлена в отдел полиции. По словам задержанной, снятые с чужого счета деньги, она успела потратить.

В соответствии с п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до шести лет.