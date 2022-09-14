ВК «Белогорье» стартовал в Кубке России с победы

Уже сегодня, 14 сентября, белгородцев ждет встреча с казанским "Зенитом". Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Первым соперником «львов» на пути к трофею был «Газром-Югра» из Сургута. Уже после стартовой партии стало ясно, что северянам ничего не светит. Белгородцы более чем убедительно победили – 25:15. Впрочем, сургутские волейболисты все же попытались дать бой нашим парням – выиграли второй счет 25:21. Но в дальнейшем «Белогорье» не давало спуску сопернику – 25:20, 25:19 и итоговые 3:1.

У «Белогорья» лидером по набранным очкам стал Иван Подребинкин – 18, Павел Тетюхин записал на свой счет 16 баллов, по 12 раз отличились Игорь Филиппов, Илья Сподобец и Георгий Заболотников.

Сегодня, 14 сентября, «львы» сыграют с местным «Зенитом». Начало игры в 19:00. Казанцы вчера выиграли у оренбургского «Нефтяника» (3:0).