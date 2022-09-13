Более 146 тысяч белгородцев заболели коронавирусом

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один ни пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 472 человека заболели, а выздоровели – 479.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 146 143 пациента, выздоровели – 140 047, умерли – 2 283. Сейчас из 331-го госпитализированного десять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных растет шестой день кряду.

Отметим, что 11 сентября в нашем регионе заболели 459 человек, а выздоровели – 406. А 10 сентября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 432 к 468-ми.