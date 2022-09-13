Среда в Белгородской области снова будет дождливой

В Белгороде снова ожидаются дожди. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам белгородских синоптиков, завтра, 14 сентября на территории Белгородской области ожидается облачная погода. Ночью и днем возможны небольшие, местами умеренные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днем немного потеплеет - ожидается от 11 до 16 градусов.

В областном центре ночью ожидается 8-10 градусов тепла. В дневное время воздух прогреется от 13 до 15 градусов со знаком плюс.