Белгородский следком возбудил уголовное дело по факту гибели работника в Валуйском горокруге

В Белгородской области возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего. Фото: "КП" Архив

Валуйский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего при строительстве автомобильного моста в городском округе.

По версии следствия, 2 сентября этого года во время работ по возведению автомобильного моста через реку Оскол в селе Поминово машинист автокрана и двое рабочих по обслуживанию и ремонту мостов устанавливали металлическую балку между бетонными сваями и мостовыми конструкциями. Одна из балок упала на рабочего. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Следователи проводят экспертизы и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также устанавливаются лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемого за нарушение требований охраны труда. В пресс-службе следкома также сообщили, что из строительных организаций изъята документация, касающаяся служебных обязанностей работников и соблюдения правил техники безопасности. Расследование уголовного дела продолжается.