В Белгороде ограничат движение на части Богданки

В центре Белгорода на три дня ограничат движение. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В администрации областного центра сообщили, что на одном из участков проспекта Богдана Хмельницкого в Белгороде ограничат движение транспорта. Проезд будет закрыт с 9:00 14 сентября до 12:00 16 сентября.

Ограничение движения связано с ремонтными работами газового оборудования. Будет перекрыт участок малой Богданки на пересечении со Студенческой. В мэрии просят водителей временно искать пути объезда и предлагают варианты: - ул. Студенческая – пр-т Б. Хмельницкого – ул. Гагарина - ул. Студенческая – ул. Некрасова – ул. Гагарина.