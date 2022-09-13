В Белгороде прошли соревнования по конкуру и выездке

Кубок губернатора по конному спорту состоялся в областном центре Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

10 и 11 сентября в конноспортивной школе НИУ «БелГУ» прошли соревнования по конкуру (преодоление препятствий) и выездке (высшая школа верховой езды). Около 50 спортивных пар из Белгородской области, Курска, Брянска, Тамбова и Липецка боролись за награды. За последние годы это самый крупный Кубок – в 2020 году было 12 команд, в 2021 году – 9 команд.

Кира Вольнова из Курской области победила в детской группе в преодолении препятствий 60 см с пони по кличке Леди Макбет. Лучше всех высоту 80 см взял ученик конноспортивной школы БелГУ Андрей Глебов на коне Нортоне.

Кубок губернатора по конному спорту состоялся в областном центре Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За главный приз – Кубок Губернатора боролись спортсмены из Брянска, Тамбова и Белгорода. Абсолютным победителем турнира стала наездница КШС БелГУ на коне по кличке Хан.

В соревнованиях по выездке во второй день турнира не было равных выпускнице НИУ «БелГУ» и инструктору по спорту КСШ Екатерине Шакола. Екатерина на коне по кличке Хоровод завоевала две золотые медали в езде «Предварительный приз. Дети. А» и в более сложной езде «Командный приз. Дети». Она же стала триумфатором соревнований, завоевав Кубок Губернатора Белгородской области по выездке.