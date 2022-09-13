За выходные белгородцы «отдали» мошенникам около 9 миллионов рублей

В Белгороде пенсионерка перевела мошенникам больше 3-х миллионов. Фото: "КП" Архив

Мошенники не сбавляют обороты. Так, в полицию обратилась 73-летняя жительница областного центра, которая перевела аферистам более 3 миллионов рублей.

По предварительной информации, мошенник позвонил потерпевшей, представившись сотрудником правоохранительных органов и сообщил о подозрительных транзакциях на ее сберегательном счете, который был открыт в 1999 году. Через некоторое время с пенсионеркой связался мужчина, назвавший себя менеджером банка.

Пожилая белгородка рассказала «банкиру» о счете, на котором лежит крупная сумма денег. Собеседник сообщил потерпевшей, что эти деньги пытаются похитить неизвестные, поэтому их как можно скорее нужно перевести на «безопасный счет».

В итоге, следуя указаниям афериста, женщина перевела по указанным им реквизитам 3 400 000 рублей. Только спустя сутки, когда мошенники перестали выходить на связь, потерпевшая поняла, что лишилась всех накоплений.

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Проводятся следственные мероприятия по установлению личностей злоумышленников.