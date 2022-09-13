Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 11:07

Среди новинок финансовых услуг – семейные сервисы

Основная суть - объединиться всей семьей и выгодно пользоваться банковскими продуктами
Источник:kp.ru
.

.

Как поясняют эксперты, управлять финансами «по-семейному» максимально выгодно: можно совместно быстрее накапливать бонусы, делиться ими с другими участниками и компенсировать крупные покупки. Присоединиться к сервису могут пользователи мобильного и интернет-банка, а для круглосуточной поддержки финансового клана действует и приоритетная телефонная линия.

- Клиенты, объединенные в семейную группу, получают возможность эффективнее распоряжаться семейными финансами, — уверена вице-президент, лидер трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие» Яна Тимофеева.