Спортсмены из Белгородской области стали призерами всероссийских соревнований по боевому самбо

В активе воспитанников СШОР имени Александра Невского из Старого Оскола две награды. В весовой категории 64 кг вторым стал Вадим Дудукин. А в категории свыше 98 кг бронзу завоевал Илья Чесноков. Поздравляем спортсменов и их тренеров Алексея Невзорова, Сергея Чесникова и Дмитрия Самойлова.

Как сообщалось ранее, белгородские гиревики победили на фестивале «Крымский мост».

Тем временем, белгородцы выиграли три медали на чемпионате ЦФО по тхэквондо, белгородский боксер занял первое место на международном турнире, кикбоксеры завоевали 18 наград на Кубке Симферополя, а «Салют» разгромил «Коломну».