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Спорт13 сентября 2022 10:32

Белгородские гиревики победили на фестивале «Крымский мост»

Олег Шаповалов в двух дисциплинах пробился в ТОП-3
Алексей СЕРГУНИН
Игорь Шаповалов (справа). Фото ЦСП белгородской области.

Игорь Шаповалов (справа). Фото ЦСП белгородской области.

В Алуште с 9 по 10 сентября прошли всероссийские соревнования среди ветеранов и фестиваль гиревого спорта «Крымский мост». Три призовых места в активе спортсменов гиревого клуба на базе Валуйского ФОКа. Олег Шаповалов победил в двоеборье. В дисциплине «Длинный цикл» победила Дарья Коваленко, а Игорь Шаповалов стал бронзовым призером.

Как сообщалось ранее, белгородцы выиграли три медали на чемпионате ЦФО по тхэквондо.

Тем временем, белгородский боксер победил на международном турнире, кикбоксеры завоевали 18 медалей на Кубке Симферополя, а «Салют» разгромил «Коломну».