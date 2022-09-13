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Общество13 сентября 2022 11:25

За неделю в Белгородской области росгвардецы провели больше 180 проверок у владельцев оружия

Составлено 27 административных протоколов по нарушениям
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии региона провели свыше 180 проверок владельцев оружия. За нарушение правил оборота оружия составлено 27 административных протоколов. Утрат и хищений гражданского оружия специалисты не зарегистрировали. А добровольно сдали на утилизацию в Управление 5 единиц гражданского оружия. Еще 19 единиц изъято у белгородцев за административное правонарушение.

Также за неделю белгородские росгвардейцы больше 150 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу «Тревога». Благодаря оперативным действиям правоохранителей краж на них не допущено. За административные правонарушения сотрудники Росгвардии задержали свыше 50 граждан.