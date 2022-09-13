Белгородцы завоевали три медали на чемпионате ЦФО по тхэквондо

Виктория Назаренко. Фото ЦСП Белгородской области.

В активе белгородцев три награды, две из которых - золотые. В весовой категории 63 кг победу одержал спортсмен-инструктор ЦСП региона Евгений Мусаев. В категории 74 кг первым стал воспитанник СШОР № 5 Белгорода Илья Вендин. В категории 62 кг третьей финишировала Виктория Назаренко (СШОР № 5 Белгорода).

Поздравляем спортсменов и их тренеров Наталью Булгакову, Геннадия Федченко и Герона Шина.

Как сообщалось ранее, белгородский боксер выиграл международный турнир. В соревнованиях в Краснодаре приняли участие 140 спортсменов из 19 стран.

Тем временем, белгородские кикбоксеры завоевали 18 медалей на Кубке Симферополя, а «Салют» разгромил «Коломну».