В образовательных организациях Белгородской области установили 372 новых пароконвектомата

К новому учебному году в Белгородской области капитально отремонтировано 35 школьных пищеблоков. Обновились залы приёма пищи, установлено новое производственное оборудование, в том числе пароконвектоматы.

Пароконвектоматы получили все муниципалитеты области в соответствии с заявками образовательных учреждений: учитывалось количество учащихся, техническая мощность пищеблоков и посадочная вместимость столовых. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Напомним, что Белгородская область – одна из немногих в России, где был принят региональный стандарт питания. В него вошли новые нормативно-правовые документы по организации питания школьников, методические рекомендации, а также разработано несколько вариативных меню с учётом возрастных, физиологических и индивидуальных особенностей детей, сезонности и социально-экономических условий региона:

два типовых региональных меню для общеобразовательных организаций для разных возрастных групп (7-11 лет и 12-17 лет);

меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (для больных сахарным диабетом, целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией) – это так называемые «диетические столы».

Разработанными меню общеобразовательные организации области будут руководствоваться с нового 2022/23 учебного года.

Работает техника за счёт циркуляции горячего воздуха и пара. Таким образом, сохраняются необходимые витамины и микроэлементы. Как итог – полезные блюда подходят для любого рациона, в том числе для школьников с хроническими заболеваниями.