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Общество13 сентября 2022 9:16

Губернатор рассказал белгородцам как, найти родных среди беженцев

Он также разъяснил, как стать волонтером или оказать помощь
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Чтобы найти родных в ПВР, нужно позвонить на 122.

Чтобы найти родных в ПВР, нужно позвонить на 122.

Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Во время прямой линии у губернатора спросили, как среди прибывших беженцев из Украины найти родственников.

- Звоните по телефону 122, представляйтесь, называйте свои контактные данные, а затем фамилию, имя и контактные данные человека, которого вы разыскиваете. Если будет информация о человеке, то вам ее предоставят, - сказал Вячеслав Гладков.

Также поступил вопрос от белгородки о местонахождении пунктов временного размещения. На это глава региона ответил, что не станет разглашать адреса, чтобы поберечь спокойствие прибывших.

- Если вы хотите помочь беженцам в пунктах временного размещения и стать волонтером, то стоит обратится в администрацию губернатора. Для разовой материальной помощи нужно связаться с администрацией своего района, - отметил губернатор.

Напомним, в Белгородскую область прибыли тысячи беженцев с Украины. Ежедневно их отправляют в другие субъекты РФ. Так, в Воронеж и Сызрань отправили 550 вынужденных переселенцев.