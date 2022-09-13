В Белгородской агломерации с 1 января 2023 года появится новая маршрутная сеть

В Белгородской агломерации с 2023 года появится 4 новых маршрута.

Научно-исследовательский институт автотранспорта Москвы проанализировал действующую маршрутную сеть Белгорода. Специалисты определили оптимальные пути следования общественного транспорта.

Из-за негативной реакции жителей агломерации, а также в связи с недостатком мест для обустройства разворотных площадок, решили отказаться от пересадочной модели.

На новой маршрутной сети пассажиров Белгородской агломерации будут обслуживать 123 маршрута. Для транспортного обеспечения плотной жилой застройки и связи с центром города определены 15 магистральных. Выходить в рейсы автобусы будут с 6 до 22 часов.

Появится 4 новых маршрута:

- из «Новой жизни» до аэропорта - № 30Б «Мкр Юго-Западный 2.4, 2.5 – улица Каштановая – Аэропорт»;

- микрорайон Восточный и аэропорт свяжет маршрут № 40;

- в областной инфекционный центр будет двигаться № 130 «Железнодорожный вокзал – Инфекционный центр»;

- планируется запустить автобусы по маршруту № 131 «п. Майский – мкр Майский-80 – Сити Молл».