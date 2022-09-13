Белгородец претендует на звание лучшего учителя русского языка и литературы

Белгородскую область на конкурсе представляет учитель Ровеньской средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов Игорь Улезько. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На заочном этапе конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» свои видеовизитки прислали 69 педагогов из разных регионов страны. Жюри оценивало их профессиональную деятельность, индивидуальную методику преподавания в контексте этнокультурных особенностей региона, образовательной организации, а также опыт работы с родителями учащихся.

На очном этапе участникам предстоит продемонстрировать своё мастерство в испытаниях «Методическая мастерская», «Урок», «Классный час» и «Мастер-класс».

Проголосовать за Игоря Улезько можно по ссылке.