В Белгородской области на пожаре из-за непотушеной сигареты погиб мужчина

фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области.

На территории Белгородской области за прошедшие сутки зарегистрировано 4 пожара. Один из них – со смертельным исходом.

В поселке Ровеньки 12 сентября в 15:36 обеспокоенные соседи вызвали спасателей к горевшему дому. Огнеборцы, подъехав на место происшествия, увидели вырывающиеся языки пламени и дым из окон. Спасатели незамедлительно приступили к тушению возгорания и разведке. К сожалению, в одной из комнат они обнаружили на диване погибшего хозяина дома 1960 года рождения.

Пожар удалось потушить лишь спустя полчаса. В результате огнем полностью повреждена одна комната и закопчены стены и потолок по всему дому. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.