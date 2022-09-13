Вячеслав Гладков опроверг слухи о «недосмотрах» на белгородском пограничном контроле

Глава региона подчеркнул, что покой белгородцев охраняется. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В понедельник, 12 сентября, во время прямой линии «10 вопросов губернатору» губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг слухи о том, что граждане Украины пересекают границу без контроля. Глава региона подчеркнул, что покой белгородцев охраняется, а белгородские пограничники хорошо выполняют свою работу и не уходят с постов.

- Сам проезжал пункты пропуска и смотрел, как происходят досмотры. Пограничники выполняют свою работу хорошо. Не переживайте, – отметил губернатор.

Гладков также сказал, что понимает желание белгородцев чаще получать важную информацию. Однако любые сведения нужно тщательно проверять для того, чтобы до граждан доходили достоверные данные. Поэтому все проверенные новости он рассказывает по возможности оперативно.

- Все на страже вашего спокойного сна. Да, ситуация непростая. Но все работают. Все необходимые силы и средства есть. Поэтому уверен, что со всеми сложными моментами мы вместе справимся, — уверил глава региона.