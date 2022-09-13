Белгородский росгвардеец стал лауреатом Всероссийского фестиваля солдатской песни

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

VI Всероссийский фестиваль солдатской песни «Поле Славы» состоялся в минувшие выходные на территории танкодрома музея-заповедника «Прохоровское поле». Представитель Управления Росгвардии по Белгородской области успешно выступил в конкурсе.

Более 200 человек из разных уголков России принимали участие в отборочных турах Фестиваля. В их числе солисты и дуэты, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли, авторы-исполнители из числа военнослужащих, ветеранов боевых действий и членов их семей, участников молодежных патриотических объединений.

В итоге было отобрано 24 лауреата конкурса, среди которых и старший помощник начальника отделения по военно-политической работе Управления Росгвардии по Белгородской области майор Владимир Горошко. Росгвардеец выступил в номинации «соло» с песней собственного сочинения «Война осталась позади». Дипломы и награды финалистам вручили почетные гости мероприятия — участники Танкового братства Прохоровского района.