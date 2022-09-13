Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 9:58

В белгородских лесах оборудовано 392 места для отдыха жителей

27 из них созданы вновь, а 365 поддерживаются в чистоте и порядке
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Почти 400 мест отдыха оборудовано в белгородских лесах.

Почти 400 мест отдыха оборудовано в белгородских лесах.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Специальные места для пикников и отдыха жителей создаются, в том числе, чтобы избежать лесных пожаров. Последствия огня могут восстанавливаться больше полувека.

В министерстве природопользования Белгородской области рассказали, что в основном, беседки для отдыха устанавливаются вблизи берегов рек и озер, около троп и лесных дорог, на площадках для стоянки туристов, а также вдоль обочин транспортных путей. Зоны отдыха оснащены специально обустроенным местом для разведения костра, местом для сбора мусора. Также по периметру всей территории обязательно обустроена минерализованная полоса шириной не менее 1,4 метра, способная в экстренной пожароопасной ситуации защитить лес от перехода огня.