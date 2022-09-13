В белгородских лесах оборудовано 392 места для отдыха жителей

Почти 400 мест отдыха оборудовано в белгородских лесах. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Специальные места для пикников и отдыха жителей создаются, в том числе, чтобы избежать лесных пожаров. Последствия огня могут восстанавливаться больше полувека.

В министерстве природопользования Белгородской области рассказали, что в основном, беседки для отдыха устанавливаются вблизи берегов рек и озер, около троп и лесных дорог, на площадках для стоянки туристов, а также вдоль обочин транспортных путей. Зоны отдыха оснащены специально обустроенным местом для разведения костра, местом для сбора мусора. Также по периметру всей территории обязательно обустроена минерализованная полоса шириной не менее 1,4 метра, способная в экстренной пожароопасной ситуации защитить лес от перехода огня.