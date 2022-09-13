Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 5:39

Вячеслав Гладков настойчиво попросил белгородцев не фотографировать военных при исполнении

Во время прямой линии глава региона отметил, что снимать их можно по праздникам
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Гладков попросил белгородцев не снимать военных и технику.

Гладков попросил белгородцев не снимать военных и технику.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В понедельник, во время вечерней «десятиминутки» в соцсетях губернатор настойчиво попросил не фотографировать военных. С вопросом о фотографировании к Гладкову обратился белгородец, которого смутили люди, снимающие военную технику. Мужчина спросил, как реагировать и куда обращаться.

Глава региона ответил, что фотографировать защитников можно, однако стоит это делать только по праздникам.

- Наших защитников, я думаю, можно фотографировать, но в более правильном формате и в более правильные даты. Я говорю про девятое мая. В нынешнее время я бы попросил у всех вас этого не делать. Идет специальная военная операция, и мы понимаем, что есть другая сторона, которая с большим воодушевлением изучает ваши фотографии, и это может создать проблему. Бдительность и уважение к нашим военнослужащим у вас должна быть. А если кто-то фотографирует очень настойчиво, обращайтесь в полицию, – рекомендовал губернатор.