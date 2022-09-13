Вячеслав Гладков настойчиво попросил белгородцев не фотографировать военных при исполнении

Гладков попросил белгородцев не снимать военных и технику. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В понедельник, во время вечерней «десятиминутки» в соцсетях губернатор настойчиво попросил не фотографировать военных. С вопросом о фотографировании к Гладкову обратился белгородец, которого смутили люди, снимающие военную технику. Мужчина спросил, как реагировать и куда обращаться.

Глава региона ответил, что фотографировать защитников можно, однако стоит это делать только по праздникам.

- Наших защитников, я думаю, можно фотографировать, но в более правильном формате и в более правильные даты. Я говорю про девятое мая. В нынешнее время я бы попросил у всех вас этого не делать. Идет специальная военная операция, и мы понимаем, что есть другая сторона, которая с большим воодушевлением изучает ваши фотографии, и это может создать проблему. Бдительность и уважение к нашим военнослужащим у вас должна быть. А если кто-то фотографирует очень настойчиво, обращайтесь в полицию, – рекомендовал губернатор.