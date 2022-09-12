Белгородский боксер выиграл международный турнир

Анатолий Попов (слева). Фото со страницы УФКСиМП Алексеевского городского округа в VK.

Алексеевский боксер Анатолий Попов стал победителем 13-го международного турнира по боксу памяти Николая Павлюкова. Воспитанник Николая Литовкина стал сильнейшим в весовой категории до 60 кг.

Как сообщалось ранее, белгородские кикбоксеры завоевали 18 медалей на Кубке Симферополя.

Тем временем, белгородский «Салют» разгромил «Коломну». Отставание от лидера сократилось до пяти очков. В 11-м туре наши парни сыграют 18 сентября дома с пензенским «Зенитом» (12-е место, шесть очков). Что касается бомбардирской гонки, то наш Артем Малахов вышел в единоличные лидеры – у него шесть точных ударов. Ближайший преследователь Иван Хлебородов из «Калуги» отличился пять раз.