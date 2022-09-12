13 сентября в Белгородской области будет дождливо

Ветер восточный, 8-13 м/с. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 13 сентября на территории региона ожидается облачная погода. Ночью и днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер восточный, 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11 градусов тепла, днем от +10 до +15 градусов. В Белгороде ночью 8-10 градусов выше ноля, днем от +12 до +14 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. При использовании обогревательных приборов помните, что большое количество пожаров, которые случаются в быту, происходят в результате нарушения правил эксплуатации электронагревательных приборов. Не используйте для обогрева жилья газовые плиты. Не перегружайте сеть мощными электроприборами, выходя из дома, не забывайте отключать их из сети.

Любителям осенней рыбалки напоминаем: во избежание несчастных случаев рекомендуется рыбачить, не отходя далеко от берега, сообщив родным и близким перед уходом о предполагаемом месте рыбной ловли и уточнив время возвращения с рыбалки.

Так как днём ожидаются кратковременные осадки в виде дождя, водителям также следует проверить состояние стеклоочистителей и тормозной системы. Будьте крайне осторожны вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.