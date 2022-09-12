Мэр Белгорода навестил беженцев в пункте временного размещения

Антон Иванов общается с беженцами. Скриншот видео из телеграм-канала Антона Иванова.

- Стараемся максимально решить их вопросы, поддержать, - написал в своем телеграм-канале Антон Иванов. - Ситуация, с которой столкнулись люди, очень сложная.

По словам градоначальника, в пункте работают психологи, медицинские специалисты. Есть детская комната, в которой ребята могут поиграть.

Организуем питание, сухпайки для уезжающих. Наш ПВР предполагает кратковременное проживание. Помогаем людям подготовиться к отъезду в другие регионы России. Формируем группы – несколько отправятся сегодня, - пояснил глава Белгорода.

Напомним, что за сутки в пунктах временного размещения Белгородской области приняли 1342 беженца из Украины.