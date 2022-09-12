Начаты выдачи кредитов по новой госпрограмме поддержки МСБ

Договор в рамках программы на сумму 118 миллионов рублей заключен на инвестиционные цели.

Программа правительства, Центробанка и «Корпорации МСП» дает возможность предпринимателям получить в банках льготное финансирование на инвестиционные цели по ставке не выше 4,5% годовых. Объем программы составляет 50 миллиардов рублей до конца текущего года.

Кредитные средства по условиям программы могут быть направлены на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств, поясняют в банке «Открытие». На льготные кредиты могут претендовать малые и средние предприятия, работающие в сфере обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса и других секторах экономики. Полный перечень кодов ОКВЭД, подходящих под условия программы, размещен на сайте Минэкономразвития России.