С 5 по 11 сентября в Белгородской области обнаружили 50 неразорвавшихся снарядов времен Великой Отечественной войны

9 сентября очевидец прогуливался в лесу и нашел минометную мину 81 мм. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Так, например, 7 сентября в поселке Разумное Белгородского района собственник у себя на территории, копая траншею под фундамент, обнаружил миномётную мину 82 мм. В тот же день в городе Строитель Яковлевского городского округа во время ремонта дороги строители нашли артиллерийский снаряд 76 мм.

8 сентября во время проведения сельскохозяйственных работ в поле в селе Кривцово Яковлевского городского округа тракторист наткнулся на гранату Ф-1.

9 сентября вблизи села Соломино Белгородского района, местный житель собирал грибы в Муромском лесу и отыскал миномётную мину 82 мм. В тот же день в селе Таврово Белгородского района в микрорайоне Таврово-3, очевидец прогуливался в лесу и нашёл минометную мину 81 мм. Позже во время проведения сельскохозяйственных работ в поле в хуторе Бородин Чернянского района агроном обнаружил артиллерийский снаряд 76 мм.

10 сентября в Белгороде во время ремонта дороги на Михайловском шоссе рабочие наткнулись на артиллерийский снаряд 105 мм. Все взрывоопасные предметы были доставлены на специальный полигон и уничтожены взрывотехниками области.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что в случае обнаружения взрывоопасного или внешне схожего с ним предмета необходимо:

- немедленно сообщить об опасной находке в Службу спасения по телефону – «112» или в полицию – «102»;

- при производстве земляных или других работ - остановить работу;

- хорошо запомнить место обнаружения предмета;

- установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт и т.п.

При обнаружении взрывоопасного предмета категорически запрещается предпринимать любые действия с ними. Этим вы сохраните свою жизнь и поможете предотвратить несчастный случай.