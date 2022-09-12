Белгородские школьники создали три мультфильма

В Грайворонском центре детского творчества работает объединение «Мультипликация» под руководством Анастасии Картавцевой. Дети пишут сценарии, создают декорации из бумаги, фетра, пластилина. Затем в видеоредакторе монтируют снятый материал, накладывают звук. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Первая работа – «У Лисы на дне рождения». Это поучительный мультфильм про гигиену. Его автор – ученица Грайворонской школы им. В. Г. Шухова Елизавета Несембоим. Второй мультфильм «Новичок» рассказывает о спорте и здоровом образе жизни. Его автор – воспитанница дошкольной группы Головчинской школы Дарья Скребцова. Валерия Студенёва создала мультфильм под названием «Моя будущая профессия – врач». В нём девочка рассказывает, как мечтает стать врачом. Всего обучающиеся центра детского творчества создали уже 11 авторских короткометражных мультфильмов.