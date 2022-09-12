В Белгородской области в столкновении «Мазды» и «Ниссана» пострадали четыре человека

По предварительным данным, 11 сентября, в 13:00 в Старом Осколе на проспекте Алексея Угарова в районе дома № 5 «Б» 32-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Эксперт», при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу «Мазде 3» под управлением 34-летнего водителя. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В результате столкновения оба водителя, а также 81-летний мужчина и 80-летняя женщина – пассажиры «Ниссана» получили телесные повреждения.

Как сообщалось ранее, 11 сентября на белгородских дорогах погибли два человека. Смертельные ДТП произошли в Грайворонском и Яковлевском городских округах.