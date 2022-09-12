Белгородцам раздадут дополнительные ключи от подвалов многоэтажек

На сегодняшнем совещании с правительством глава Белгородской области Вячеслав Гладков напомнил, что два месяца назад он дал поручение по изготовлению дополнительных ключей от подвалов и других помещений, которые являются общей собственностью жителей многоквартирного дома и могут служить укрытием в случае необходимости.

Информацию о том, в какой квартире находится ключ, должны были разместить на информационных стендах каждого подъезда. Но до сих пор Вячеслав Владимирович не получил отчет от непосредственного куратора этого вопроса вице-губернатора Константина Полежаева.

- Я спрошу у жителей, видят они у себя информацию или нет, - пообещал губернатор.

Напомним, что ключи могут получить старшие по подъездам, активисты, а также председатели советов многоквартирных домов.