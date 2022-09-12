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Происшествия12 сентября 2022 8:07

В Белгороде иностранец изнасиловал 33-летнюю местную женщину

Впереди суд
Алексей СЕРГУНИН

Следственный отдел по Белгороду СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 27-летнего мужчины из ближнего зарубежья по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование).

По версии следствия, 23 июня этого года обвиняемый встретил на улице ранее незнакомую молодую женщину. Угрожая насилием, он против ее воли заставил зайти с ним в его квартиру, где продолжил угрожать, избил и пытался душить подушкой. Затем он изнасиловал ее. О произошедшем 33-летняя потерпевшая сообщила в правоохранительные органы.

- Следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.